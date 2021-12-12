「最美港姐」51歲李嘉欣和身家200億的香港船王之孫許晉亨日前慶祝結婚13周年，夫妻倆昨(11日)難得同框參加活動，可見李嘉欣選穿了一件透視薄紗長禮服，曼妙凹凸有致的身材一覽無遺，圓弧上圍也十分吸睛，事後她逗趣放閃在微博發文，網友除了讚李嘉欣依舊貌美，更封許晉亨是「愛妻號」，「眼睛裡全是愛啊！羨慕啊！」

大美人李嘉欣先前因為發福傳出懷二胎疑雲，她分享和天后鄭秀文合影，引來網友問是又要當媽媽還是純粹吃胖？李嘉欣則大方坦言是幸福肥，因為年底和親友聚會多，她大吃大喝下胖了15磅（約6.8公斤），但她也自首已經開始努力運動鏟肉，目前已減掉約6、7磅（約3公斤）。

李嘉欣昨穿透視禮服跟老公出席活動。（圖／取自《on.cc東網》）

至於是否想生二胎，李嘉欣先前則表示隨緣，不會刻意強求，她當媽後重心都放在兒子Jayden（許建彤）身上，對兒子的教育問題更是煞費苦心，有別於許多名人紛紛送星二代往學風開放的國際學校就讀，李嘉欣卻堅持讓兒子念傳統的「拔萃男書院附屬小學」，一方面是因為該校是爺爺許世勳的母校，另一方面則希望兒子能學會在嚴謹環境成長，避免養成驕縱個性。

李嘉欣曬和老公合影，網友讚許晉亨眼神裡都是愛。（圖／翻攝自李嘉欣Michele微博）

昨李嘉欣挽著老公到K11 MUSEA出席時尚慶典，被問先前結婚13周年怎麼慶祝，她表示兩人已經進入老夫老妻狀態，沒特別送禮物，但有與家人和朋友聚會慶祝，也打算帶兒子參加環保公益活動，聊到兒子，她透露10歲的Jayden已經進入沉迷手機期，「（Jayden）小時候過聖誕節會想要禮物，現在長大了，沒有說要禮物。不過，他現在愛玩手機，我們會控制他用手機的時間，不可以不聽話的。」