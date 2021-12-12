立法院10日三讀通過「110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，即國營事業預算，規模加總高達5兆餘元，對此，藍委李貴敏直言，從109年開始，政府年度支出就已超過2兆，每個新生兒一出生，肩膀上背負債務就有24.6萬元，令人怵目驚心。

李貴敏今（12日）在臉書發文表示，民進黨執政這幾年，不管一般預算，或特別預算，林林總總，都沒有依照法律規定編列。李稱，一般預算的項目，居然會用特別預算編列，特別預算相關條例裡面明明白白的講了，通過必要程序之前可以支用一部分，但這「一部分」，到了執政黨的手裡，居然是百分之90幾的絕大部份，無疑讓整個立法院喪失了監督的功能，不僅僅是弱化而已。

李貴敏指出，政府每一年編了這麼多錢，從109年開始，年度支出就已超過2兆，每個新生兒一出生，肩膀上背負債務就有24.6萬元，一個新生兒到了這個世界，到了台灣，就背負這麼重的債務，實在讓人怵目驚心。

對於政府編列的預算，李貴敏認為，倘若政府把錢用在台灣建設上面還說得過去，但如果把這樣的錢用在大內外宣上面，怎麼對得起子孫？以台電為例，中油為例，國營企業編了很多預算，結果用在反公投的宣傳，在洗手間裡面，貼的是反公投的宣傳單，這些用的是誰的錢，難道不是人民辛苦的納稅錢？