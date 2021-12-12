本土劇女神方馨近日因演出情境歌仔戲《客棧廚娘》而再度受到關注，凍齡有術的她，在劇中優雅的古裝扮相一公開便受到網友的稱讚，私底下也經常PO出素顏及穿搭照，完全看不出年紀已接近50歲。但近日方馨卻突然收到騷擾私訊，讓方馨忍不住公開留言。

方馨近日在個人IG的限時動態上公開一張網友的私訊截圖，內容提到「我因為單身壓力大，又不會在外面尋花問柳，所以只能用這種方式解決生理需求，請問妳能賣我原味內褲嗎？真心誠意，要是打擾到妳跟妳說聲抱歉」，接著又表示「我條件其實不差，我有自己的事業，擁有保時捷跟賓士車，因為目前不婚，所以不想為了性交女友擔誤人家青春」，最後強調「希望妳不會覺得我變態」，方馨看完後十分傻眼，在截圖下方以黃字寫下大大的「這是蝦米瓦割」，並配上一張不屑的表情符號，立刻引起網友熱烈討論。

事實上，現年49歲的方馨，不僅外貌保養得宜，就連身材也維持的玲瓏有緻，不久前她還在社群媒體上曬出與女星王樂妍一同泡湯的辣照吸引目光。另外，出道多年的她，曾在《台灣霹靂火》、《天地有情》、《金色摩天輪》、《娘家》、《夜市人生》等夯劇中演出，累積超高人氣，近日又在《客棧廚娘》中飾演「玲瓏」一角，精湛的演技讓她再度人氣飆升。