一名女網友表示，自己身為行政總務，卻在公司被其他單位的人輕視，心理很不好受，引起網友共鳴，紛紛留言大吐苦水，也有過來人表示，行政工作誰都可以做，且容易被取代，所以才容易被輕視。

原PO在網路論壇Dcard上發文表示，自己目前在一家中小型傳產擔任行政總務一職，除了要有一定的外語程度外，公司舉辦活動、環境修繕及各項雜事也都由她一手包辦，但卻被公司其他單位瞧不起，讓她相當不舒服。

原PO提到，只要公司有人加班，他們就要協助訂便當，但有一個單位主管竟叫她每天到下班時間去看他的車在不在，在的話就訂，不在就不用，讓她非常傻眼，不僅如此，過去也經常發生部分單位以命令口吻要求他們做事，甚至認為他們幫忙是應該的，讓她無奈感嘆，不管是什麼工作都應該要尊重別人及被尊重。

文章一推出立刻引起網友共鳴，不少同行留言大吐苦水，「真的可以感覺到他們那種很不尊重的態度」、「被其他單位當小妹」、「行政也沒有比較好，都是不同領域的東西，叫其他單位來做他們也不見得會，所以沒必要瞧不起吧」。

也有過來人表示，行政誰都可以，也容易被取代，所以才容易被輕視，「其實行政類的工作都容易被瞧不起，因為不需要大學學歷就能做，能做的就是充實自己，能跳槽就跳槽」、「他們的認知就是社會對行政總務普遍的認知，接電話、訂便當、打打文書而已，所以他們就不認為這是個多困難的工作」。