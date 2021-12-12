【愛傳媒藺奕專欄】在文策院參加完「2022年春季國際影視市場展」說明會，Alice拉我出門見世面。

12月11日是「肉身到虛擬-極相林VR展」開幕式，在這個陌生的領域裡，居然也能見到熟人：北藝大舞蹈系的陳雅萍副教授，我們曾經一起去過希臘和烏茲別克、台新藝術基金會的Simon老大和甫從瑞士回來的策展人Ellen等。

此展邀請水晶球達人的奇技藝術家胡啟志，以身體建模作為賞識的舞台，大家得以VR的視角、進入巨大的體表，某些時刻，猶如電影的鳥瞰鏡頭，讓人物的呈現更具審判力。

Simon老大精準地寫出自身體驗：「今天的這個作品，確實讓我頓失重心站都無法站穩，因為我被改變了視角，也產生了不平衡，作品抓住了身體移動水平垂直的運動性，體感很震撼。而這只是第一步，沒有極相林的多人纏繞肉塊聚合分裂，有的只是「身體性」的逼近到最細微的體驗！」

我完全沒有出現暈眩體驗，並不是因為我當過海軍，極可能的原因，是我佩戴的眼鏡是多焦點，反而克服了VR眼鏡長期為人詬病的「失焦」問題，我有點得意這樣的發現，可能是VR技術突破的一項重大發明，若真如此，想平坦地進入元宇宙，你還得先老花、再配多焦點，否則頭暈目眩，還沒到元宇宙，就先掉入了元黑洞。

編舞家何曉玫與數位藝術基金會的文浩都異常地健談，高度的實驗性，頑強地喚醒了我，人類對於這一切官能性的欲求，沒有邊界、還可以超越，生物學家早就告訴過我們，那些在黑暗中找不到光的生命，大多學會了自己發光，VR藝術家正是這一群發光的使者，祝福本展順利圓滿。

作者為文學奬得主

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