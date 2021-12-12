【愛傳媒樂風專欄】在台灣眾多神明中，有一聖號「南嶽聖侯」者，十分罕見，以此為主神的廟宇，筆者目前僅知八里南嶽宮及三重南聖宮。

八里南嶽聖侯是在1738年，由汪姓先祖自泉州同安後山埔祖廟奉請來臺。之後汪阿昭先生捐獻廟地建成南嶽宮（八里鄉志記載為1869年建廟，可能指的就是這件事），又因台十五線拓寬，廟址曾遷移，重建之時，鄰近的八仙樂園捐獻了170萬元。

南嶽聖侯不同於南嶽大帝，據說為歷史人物，元代著名書法趙孟頫，而當地一般稱「汪公祖」，因此南嶽宮實具有汪姓宗祠之性質。

至於為何汪姓奉祀趙姓為家族神，已不可考，臺灣不少神明都有附會歷史名人的習慣，有時感覺實在多餘，因為此廟在日本時代臺灣堡圖中已有紀錄，並且有地名「聖侯宮口」，可見有相當規模，足見聖侯公是相當有威能的神明，根本不需要特別附會，附會反而錦上添花。

三重亦有一主神為南嶽聖侯的廟宇，名南聖宮，據三重市志載，建於1781年，由汪自成自大陸祖廟迎請而來，兩廟都認定其主神就是趙孟頫。而根據臺灣宗教文化研究室在1995年所做的訪問，臺灣南嶽聖侯的認祖行動似乎是從三重南聖宮管理人陳水柳開始的。

當年陳水柳託友人尋找祖廟，結果在閩浙一帶經多方努力，尋獲大陸福建南聖宮，比對廟方古地址，和當時三重南聖宮副主持汪有財保有的一張該廟祖籍資料，上書「泉州府西界十二都仁德里英村堡後山埔」一模一樣，自此終於確定祖廟為大陸南聖宮。

三重南嶽聖侯廟當初在命名宮號時，共有六名供神明選擇，結果聖侯公選了南聖宮之名，似乎聖侯公也是很念舊呢！

聖侯信仰分布於大陸閩、浙、潮、汕一帶。而臺灣這兩間廟宇，究竟何為在台開基廟？宗教文化研究室在田調之時，兩者皆稱自己為開基。

三重方面表示當初金身來臺，隨同還有三件神物。其中香爐和神像皆由南聖宮保存，神印則由八里南嶽宮保存。

八里南嶽宮的根據是汪姓先祖來台時由淡水登陸，最早在八里一帶開墾，因此八里南嶽宮才是開基。不曉得有沒有可能一上岸就分家？所以沒有誰先誰後的問題？

仇德哉編著的「台灣的寺廟與神明」一書中說道：南嶽聖侯在祈福、防止水、火及瘟疫方面特別靈驗。

作者為一介小角色

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