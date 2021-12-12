【愛傳媒葉毓蘭專欄】我的母親是客家人，雖然我繼承了客家婦女的勤勞堅忍，但卻因為幼年缺乏客語環境，不能流利的講母親的話是我一生的遺憾，因此我會特別關心客家語言的傳承，也希望能盡一份心力。

108年通過國家語言發展法，規定本土語言教師應以專職為原則，教育部為實現此規定即規劃由正職教師取得客語中高級以上證照資格，在增能24小時候，即可執行客語教學，此舉立即造成第一線客語支援教師的恐慌，政府要逼其退場之聲浪轟然炸響！

反觀支援教師成為專職人員困難重重，必須完成66個學分課程、取得教師資格檢定、通過各校公開教師甄選，獨厚現職專任教師的規劃，間接扼殺客語支援教師希望長期任教之願景，相當不利客語傳承。

國家語言發展法本意是運用政策介入，讓原本有客語能力者進入校園傳承客語，政府現行規定卻一味比照一般性師資培育，用剛從師範學校畢業的社會新鮮人標準，來要求有教多年任教經驗的客語支援教師。

一方面，教育部用一般性教師法規的門檻，讓支援教師看不到未來希望；再者，客委會以師資法規並非其業務為由，缺乏積極介入，任由珍貴的客語支援教師人才長期忍受低薪，導致退出職場，造成客語傳承人才斷層。

這幾年來我看到客語支援教師的辛勤，他們疲於奔命，領著以鐘點計算的微薄薪資，一年一聘的任期讓他們看不到職涯的未來，更糟糕的是因為行政程序繁瑣，時常不能準時拿到薪餉。要不是對客家文化及客語的傳承有相當的使命及熱忱，有誰能堅持下去？他們的客家精神實在令我感佩！

因此，我呼籲行政院應該正視客語支援教師的窘境，提升其薪資並促進專職化，以利客家語言與文化傳承！

作者為立委、前警大教授

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