一名男網友表示，發現女兒吃外帶用的餐盒時，一直都是將餐盒的蓋子都是朝向自己，令他忍不住詢問原因，沒想到女兒卻回答「蓋子朝向自己，吃東西才不會掉得到處都是」，聽完他瞬間恍然大悟，「原來這才是使用餐盒的正確用法」。

原PO昨（11）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，每次有外帶回家的餐盒，就讀國小四年級的女兒，都是打開後，將蓋子朝向自己吃東西，他疑惑很久，這次終於忍不住問「妳幹嘛這樣吃東西？」女兒表示「這樣吃才不會掉得到處都是」，令他瞬間頓悟「吃過這麼多的餐盒，原來這才是使用餐盒的正確用法」。

根據原PO分享的照片顯示，小女孩將餐盒反過來，蓋子朝向自己，下巴抵住蓋子，用筷子夾起餐盒中的麵條時，麵條就順著蓋子的角度垂落，就像圍兜一般，不僅食物不會掉到桌上，也不會被湯汁噴濺、弄髒衣服。

照片曝光，吸引1.8萬人按讚、留言，「妹妹是生活智慧王耶」、「妹妹好聰明，我被教育了」、「原來我吃錯30年啊」、「我被教育了」、「你女兒是天才兒童，要好好栽培」、「妹妹跳脫框架」、「這樣吃有醬汁的，也不會怕噴到衣服」、「謝謝妹妹讓所有大人長知識」、「原來是這樣用喔！我都拿來放排骨或雞腿欸」、「圍兜兜的概念，小孩子的想像無止境」。

另外也有人說，「我也是這樣吃，真的比較不會被湯汁滴到或噴到衣服」、「我也都教我兒子這樣吃，吃麵才不怕醬汁噴到衣服」。