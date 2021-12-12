藝人隋棠和老公Tony育有3個小孩Max、Lucy和Olie，婚後專心陪伴孩子成長並常分享生活點滴，日前她在臉書分享一則暖心日常，原來幾個月前在家時突然火災警報器狂響，因為叫了好一陣子都沒動靜，她只好開門出去觀察情況，沒想到孩子們的反應令她好感動，連網友看了也直呼暖心。

隋棠在臉書表示，幾個月前，有次住家大樓的火災警報大作，而且好久不見停歇，「小毛頭們緊張得在我旁邊團團轉，邊問著媽咪怎麼了？媽咪怎麼辦？」隋棠也覺得疑惑不安，「當時我也擔心了起來，便決定打開門去查看一下外面走廊和樓上樓下的情況。」

說時遲那時快，謹慎的Max突然急哭了，睜大眼睛直說：「媽媽妳回來！不要去、不要去！」彷彿媽媽是個即將慷慨赴義的大丈夫一般。隋棠只好百般安撫，「再三保證了無數次我一定很快就回來後，三隻焦慮的小毛頭才願意放開他們緊緊抓著我的小手手們讓我離開。」

隋棠後來確認是誤觸後回到家，Olie一馬當先衝上來嚴肅的看著她說：「媽咪，我跟妳說哦，外面有火，有⋯有煙！我會保護妳哦！我拿水管不會噴妳的眼睛，也不會噴我的眼睛，我會噴這裡這裡這裡這裡⋯⋯⋯⋯」網友紛紛留言：「3個寶貝的反應太暖了」、「孩子都好擔心媽咪」，引起熱議。

隋棠這才驚覺家裡常備醫藥箱，卻沒有常備能保護珍愛的家人性命的滅火器，「這個發現真的嚇了我自己很大一跳。」因為就連之前在追「火神的眼淚」時，也沒有這個念頭，好像就是一種，火災離自己很遠的感覺。「守護孩子和家人的生命安全，其實就是最重要的，不是嗎？」網友回應：「看完這個故事，我也要來準備滅火器了。」