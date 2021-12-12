南非醫生持續通報類似的現象：感染Omicron的新冠患者症狀較輕微。

新冠變異株Omicron入侵台灣，學界傾向認為Omicron更具傳染力但症狀較輕，根據南非官方公開的數據，近幾周來因新冠住院的患者中，約有30%症狀嚴重，重症率較當地先前幾波疫情少了一半，南非當地醫生觀察到的現象也是Omicron的症狀較Delta輕微。

距離南非專家11月底警告全球出現可能更具傳染力的Omicron變異株以來，至今已逾2周，當地醫生先前觀察到，Omicron更具傳染力，但是患者症狀更輕微，不過不少專家也警告，目前都只是初步觀察，病程要經過數周才會演變成重症。

美聯社報導，儘管需要蒐集數周的數據才能確認Omicron的症狀更溫和，不過至今2周，南非當地醫生仍不斷看到類似的現象。

當地醫生皮萊（Unben Pillay）表示，他平均每天為數十名新冠患者看診，但至今未送任何人住院就醫，這也是為什麼他同其他醫生一樣，認為Omicron引發的症狀較Delta溫和。

他說這些患者都能在家中療養身體，多數人能在10至14天的隔離期內康復，當中也包含年長患者，以及本身有疾病的重症高危險群。

美聯社指出，根據南非國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases，NICD）公布的數據，近幾周來因為新冠肺炎住院的患者中，約有30%病情嚴重，重症率較當地前幾波疫情還少了一半。

患者的平均住院天數也較短，前幾波疫情約長達8天，不過此次疫情約只有2.8天。

住院患者中只有3%死亡，遠低於前幾波疫情的20%死亡率。

南非非洲衛生研究所（Africa Health Research Institute）所長哈尼孔（Willem Hanekom）表示，「現階段，幾乎所有一切都指向它的症狀較輕。」不過他也強調，目前距離疫情爆發只有2周，還需要更多數據才能了解Omicron造成的住院率及死亡率。

南非人口最多的豪登省（Gauteng）在12月第一周，新增病例激增400%，當中90%都是Omicron變異株。

皮萊指出，上一波Delta疫情下，他的患者有呼吸困難及血氧濃度低等問題，多數人在發病幾天內就需要住院，但是他現在治療的患者症狀較輕，比較像是流感症狀，包括身體疼痛及咳嗽。

儘管症狀較輕，但是南非當地新冠確診數仍暴增，10日南非新增1.9萬人確診，這波疫情初期平均單日確診數約為200人，過去一個月來，已經新增9萬人確診。

南非衛生部長法拉（Joe Phaahla）表示，Omicron驅動這波疫情反撲，至今全國約有70%的新病例為Omicron，目前南非當地的新冠基本傳染數（reproduction rate，又稱R值）為2.5，是當地疫情以來最高。

南非公衛專家賈薩特（Waasila Jassat）指出，南非病例激增前所未見，不過住院患者中，86%未打疫苗，患者也多為年輕人，高達2/3未滿40歲。