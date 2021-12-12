籃網明星後衛厄文到現在仍然拒絕接種新冠疫苗，本季也連一場比賽都沒打過，引爆不少正反兩面的批評聲浪，沒想到身為NBA傳奇控球後衛的前爵士球星史塔克頓，最近跳出來力挺厄文做法，更強調假如他還在打NBA，也會拒絕接種疫苗！

「你有很多的支持者，厄文，」史塔克頓公開力挺厄文不打疫苗表示，「並非所有人都能跟你一樣，你也不可能得到所有人的支持，但他們當中很多人都在為你加油，他們只是沒有跟你一樣勇敢，我為了厄文勇於做出正確的事情感到驕傲。」

「我必須尊重厄文拒絕接種疫苗的作法，他在這方面做了很多事情，我要向他致敬，」史塔克頓說，「假如我還在NBA打球，我也會跟厄文一起抵制接種疫苗，希望更多現役NBA球員一起支持厄文。」史塔克頓已經退休快要滿18年了。

只是史塔克頓的力挺充滿矛盾，因為並非大多數球員都跟厄文一樣抵制疫苗接種，而是只有他始終抵制，更找了一堆理由或藉口修飾自己不敢打疫苗，看著他在籃網隊友奮戰之際，還跟女性友人頻頻出現在大學比賽場邊觀戰，誰希望有他這種隊友呢？