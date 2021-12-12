1218公投進入最後倒數，國民黨選前「超級星期六」在高雄大寮舉辦「四個都同意，台灣更美麗」公投說明會。昨日國民黨車隊在高雄掃街，國民黨前文傳會副主委鄭照新表示，高雄市民對公投同意的熱情反應，讓他和立委高金素梅、台北市議員羅智強都暗自訝異，「那種人民的期待，回來了」。

鄭照新今（12）日在臉書表示，昨在高雄掃街，每台搖下車窗比讚的通勤族、帶著孩子跑出來招手的媽媽、公園運動的媽媽阿伯、結伴出遊的青年學子，那種「勇於表態」的興奮與熱情，讓他們感到驚喜與溫暖，當然也有對他們比叉的朋友，但比例明顯少於正面反應許多。

對於公投，鄭照新說，他開始感到信心與希望，「因為我們想捍衛的，是我們很珍惜的台灣民主和自由，我們深深覺得，台灣20年來的人民制衡傳統是優秀的、是珍貴的，這比一個政黨是否執政更重要，這是為了國家與民主自由、為了權力的制衡分立，政黨只是其次」。

因此，鄭照新義無反顧，也拜託大家勇敢站出來，「1218四個同意，讓民意終結濫權，把做主的權利還給人民，拜託！拜託！」