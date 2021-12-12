經濟合作暨發展組織（OECD）最新報告顯示，2020年富裕國家政府稅收佔國內生產毛額（GDP）的比重攀升，原因在於疫情對於就業市場的衝擊集中於低薪工作，高薪工作受傷程度較低，對於這些國家稅收帶來一定支撐。

OECD本周公布報告顯示，旗下38個會員國2020年稅收佔GDP的比重升至33.5％，高於2019年的33.4％。此結果出乎市場意料之外，分析師原先預估，在經歷疫情衝擊、經濟萎縮後，稅收佔GDP的比重應會下滑，重演全球金融危機後情況。

在金融危機爆發後，OECD成員國稅收占GDP的比重，從2008年的32.6％降至2009年的31.8％。今昔比較，儘管稅收與整體經濟皆下跌，但2020年稅收下滑程度不如GDP劇烈。

在新冠疫情爆發後，政府實施封鎖隔離政策，消費者擔憂染疫減少出門，導致餐廳、酒吧等生意大受影響，但這對於原本在家工作的人衝擊有限。

換言之，疫情期間低薪的餐旅業流失大量工作，而商業服務與製造業高薪職位承受較低衝擊。多數富國對於高所得者課以較高稅收，因此整體稅收下滑低於經濟與就業市場受創程度。

OECD在報告中指出：「2020年就業市場萎縮，主要集中於低所得工作一端，工時減少也是一樣情況。」

在個別國家方面，美國2020年稅收從5.3365兆美元略降至5.336兆美元，比起其他國家稅收下滑程度來得低。為了支持經濟，德國暫時調降增值稅，令同年稅收從1.501兆美元降至1.471兆美元。

美國去年稅收雖下滑，但整體經濟萎縮程度更大，使得2020年稅收佔GDP比重不降反升，從2019年的25％升至25.5％。

美國餐旅業就業市場近日持續復甦，但距離疫情前水平仍有一段距離，而新變種病毒Omicron威脅升高，恐妨礙該市場未來幾個月復甦速度。