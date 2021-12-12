鹽埕分局日前接獲民眾舉報，有一名男子疑似持有大量愷他命及咖啡包等毒品，且經常於出入台南市安平區某大樓租屋處，鹽埕分局偵查隊於前(10)日持搜索票前往查緝，當場查獲蔡姓男嫌及另一名在場朱姓女友人，查扣第三級毒品愷他命48.5公克、咖啡包129包、電子磅秤1台以及手機3支等證物，全案經警詢調查後，依違反毒品危害防制條例移請台南地方檢察署偵辦。
警方日前接獲民眾舉報，該住宅大樓有一名租屋房客，經常邀約3至5名友人至大樓租屋處開趴狂歡，且有疑似燃燒吸食愷他命的臭味，鹽埕分局獲報後立即刻派員前往埋伏蒐證，並於事證蒐錄完備後向臺灣台南地方法院申請搜索票，於前(10)日執行搜索，當場查獲蔡姓犯嫌不法持有三級毒品愷他命48.5公克，以及多種不同樣式包裝之毒品咖啡包總計129包，其中並有標註「玩很大」之LOGO包裝，以向藥腳突顯毒品功效！
鹽埕警分局長蔡鴻文呼籲，毒品犯罪向來為引發各類重大犯罪源頭，對於社會、家庭傷害甚鉅，並破壞民眾安居樂業的居住環境，民眾社區居家環境若有受到毒品危害，皆可私下向警方檢舉，警方除了將立即查緝掃蕩外，更會向上發展溯源刨根毒品上游，以徹底根絕毒品危害、淨化治安。
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