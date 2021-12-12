鹽埕分局日前接獲民眾舉報，有一名男子疑似持有大量愷他命及咖啡包等毒品，且經常於出入台南市安平區某大樓租屋處，鹽埕分局偵查隊於前(10)日持搜索票前往查緝，當場查獲蔡姓男嫌及另一名在場朱姓女友人，查扣第三級毒品愷他命48.5公克、咖啡包129包、電子磅秤1台以及手機3支等證物，全案經警詢調查後，依違反毒品危害防制條例移請台南地方檢察署偵辦。

鹽埕分局在一處豪宅家查獲涉嫌開毒趴的蔡姓男嫌及另一名在場朱姓女友人，查扣第三級毒品愷他命48.5公克、咖啡包129包、電子磅秤1台以及手機3支等證物。(戴志揚翻攝)

警方日前接獲民眾舉報，該住宅大樓有一名租屋房客，經常邀約3至5名友人至大樓租屋處開趴狂歡，且有疑似燃燒吸食愷他命的臭味，鹽埕分局獲報後立即刻派員前往埋伏蒐證，並於事證蒐錄完備後向臺灣台南地方法院申請搜索票，於前(10)日執行搜索，當場查獲蔡姓犯嫌不法持有三級毒品愷他命48.5公克，以及多種不同樣式包裝之毒品咖啡包總計129包，其中並有標註「玩很大」之LOGO包裝，以向藥腳突顯毒品功效！

鹽埕警分局長蔡鴻文呼籲，毒品犯罪向來為引發各類重大犯罪源頭，對於社會、家庭傷害甚鉅，並破壞民眾安居樂業的居住環境，民眾社區居家環境若有受到毒品危害，皆可私下向警方檢舉，警方除了將立即查緝掃蕩外，更會向上發展溯源刨根毒品上游，以徹底根絕毒品危害、淨化治安。