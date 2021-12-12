桃園一間公司連姓男經理，2017年被女課長指控，將她推進男性更衣室揉奶強吻，還被男主任指控強逼脫褲口交。高院法官調查後發現，連男對女課長揉奶、對男主任口交雖然都是事實，但疑為3人之間的感情糾紛，且男主任甚至與連男夫妻大玩3P，日前以罪證不足為由，最終宣布連男無罪。

判決書指出，女課長控告連男2017年4月某日，邀她到吸菸區抽菸，卻在途經員工休息室時將她強拉入內，強吻揉胸，還想強行脫下她的褲子逼做愛。男主任則指控，同年7月間，連男在公司尾隨他進入男廁，將他逼到牆邊強吻，又脫掉他褲子，強迫他幫DIY與口交。2人某日得知同樣遭連男突襲，決定對連男提告性侵。

連男在法院審理時，坦承與女課長、男主任發生肉體接觸，但否認霸王硬上弓，並辯稱與女課長已曖昧一段時間，2人會在辦公室和茶水間內擁抱、接吻，並沒有強揉女課長胸部和解褲子。與連男也是類似交往關係，雙方2014年就展開關係，2016年在老婆答應與男主任同意下，玩「2男1女」3P性愛，當天在廁所口交並未違反對方意願。

法官調閱相關證據及影像，顯示女課長與連男摟吻結束後，還會「閒聊談笑風生」，不遭到騷擾或性侵，男主任也坦承和連男夫妻一年內發生2至3次3P性愛。審理後認為，女課長與男主任都與連男有親密關係，研判應是私人感情糾紛，才會聯手控告連男，且相關證據都無法證明連男有性侵行為，因此判定連男罪證不足無罪。

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