日本66歲的日本資深男星佐野史郎，過去曾以精湛的演技在不少日劇中獲得演出，今年還在《離婚活動》中飾演「日劇女神」北川景子的老爸，讓他再度獲得注意，但沒想到他演出就因身體出狀況而被迫換角，近期更登上訪談節目公開實際病況，讓現場所有人全驚呆。

佐野史郎在今年4月上檔的日劇《離婚活動》中飾演北川景子的老爸，逗趣又生動的演出讓他受到觀眾的喜愛，但他才演出短短3集就因為腎功能出現問題而緊急住院長達2個月，製作單位只好臨時換角代替他。

經過數月的休養後，佐野史郎於本月10日才露面登上訪談性節目《徹子的房間》，被問到病情佐野史郎也大方透露，其實早在今年4月到熊本出席電影活動時，他一回到東京就突然發燒到39度，緊急前往醫院做了PCR檢測及健康檢查確認是否染疫，所幸結果為陰性，讓他先是鬆了一口氣，但身體檢查報告出來卻意外發現自己罹患「多發性骨髓腫瘤」。

佐野史郎經過2個月的住院治療後，情況逐漸控制下來，而他一出院也立刻投入片場拍片，待手上的作品到一個段落後，他便會透過經紀公司宣布停止手邊的工作，專心接受化療與幹細胞療法，渴望能戰勝病魔，而消息一出後日本網友也紛紛留言為他加油打氣，並期待佐野史郎再度復出的一天。