不少人出遊會住飯店，一名網友入住飯店後，發現浴室高處有一個神秘金屬球，中間可拉出一條金屬線，但卻不清楚用途，他上網PO文求解，不少網友留言解答，表示金屬球是室內掛衣繩，方便旅客曬衣服。

一名網友在臉書社團《爆系知識家》發文求解，表示自己入住飯店，在浴室見到一個神祕的金屬設備，中間有一突起物，伸手拉還可以拉出一條細長的金屬線，讓他十分好奇，想知道這個設備有什麼功用。

該名網友依照網友說明，將掛衣繩連接起來使用。（圖／翻攝臉書社團爆系知識家）

文章一推出很快就有網友出面解答，「室內掛衣繩」、「他的對面應該有個母座，扣上去可以曬衣服」、「曬衣服的，拉出來掛到對邊就可以了，台灣不常見」，隨後，該名網友也留言感謝網友們解答，表示已將掛衣繩拉起來使用。

不過有網友補充說明，掛衣繩雖然可以曬衣服，但建議不要曬太多件，以免發生危險，「不能掛太重，也不適合用衣架掛，只能直接放毛巾或衣服上去以免變形彈開」，另外，這種金屬掛衣繩掛好後，只要把拉繩出來的地方旋緊就可以固定長度，也比較不容易變型。