藝人曾莞婷除顏值絕美及身材火辣，更因演技精湛被封為「本土劇女神」，近日她憑藉《莉莉安的禮物》奪下「布拉格國際電影節」最佳女主角獎，曾被算命師斷言「一輩子拿不到獎」的她實現神打臉，昨(11)日開心在IG分享喜訊，也讓大批親友粉絲湧入祝賀：「恭喜女神，太棒啦！」

曾莞婷昨(11)日下午在IG上分享喜悅，寫道「太開心了，腦子一片空白，不知道怎麼表達」，她也提到：「我出道多年，一直都沒有獲得獎項的肯定，這次第一次入圍就給我這麼大的獎項，真的很開心！」她在得知自己入圍時曾經感動到熱淚盈眶，直說「想和在天上的父親分享」。

曾莞婷表示，沒想到第一次入圍就能抱回最佳女主角獎項，真的既開心又興奮；她也爆料自己以前曾去算命，當時被老師告知「這一輩子與獎項無緣」，直呼「好在我沒放棄」。親友紛紛留言祝賀，「恭喜親愛的，妳永遠都是最棒的」、「恭喜女神，有感受到妳開心的喜悅，替妳開心」，此外，她日前也曬出開深V戰服，曾莞婷彎腰大方秀出傲人上圍，內在美讓粉絲一覽無遺，提醒粉絲支持她的新戲。

《莉莉安的禮物》由女星曾莞婷、方文琳主演，是由簡嫚書執導、修杰楷擔任製作人的微電影，昨(11)日傳出捷報，在「布拉格國際電影節」上總共獲得「最佳製作人」、「最佳女主角」、「最佳女導演」、「最佳原創故事」四項大獎；這也是曾莞婷出道23年的第一座「最佳女主角」獎項殊榮。