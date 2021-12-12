51歲大陸男星周杰當年拍攝《還珠格格》系列電視劇走紅，戲中他飾演深情的男主角「爾康」，近日戲外卻被自稱是他前女友的網友爆料，批評他私下人品差，逼迫女友吃避孕藥，若不吃就威脅分手，但該女不久後就刪文，而周杰沉默3天後，昨(11日)晚丟出爆炸性回覆，說：「朋友說，只有我承認我是Gay才能洗刷清白。好吧其實我是」。

周杰23年前陸續演出《還珠格格》第一、二部走紅，但之後傳出他與林心如拍吻戲時疑似想強行舌吻對方，讓周杰的形象暴跌，周杰之後則澄清若真有此事，對方為什麼當初不當場抗議，反問：「難道現場工作人員和導演都是我的親戚？」而他也因此流言幾乎淡出演藝圈，近年轉換跑道賣起農產品，還親自下田耕種，目前擁有5家公司和1間酒莊，成為身價破億的富豪。

周杰回應。（圖／翻攝自周杰小學生微博）

而近來一名網友發長文爆料，自稱與周杰交往過，先是標註周杰帳號，接著酸：「別人52歲已經當爺爺的年紀，都快入土了還出來禍害人，真是難平心裡的怨氣」，又指周杰逼她吃避孕藥，「因為不吃緊急避孕藥把我拋棄，我連續幾天早上都是你把我推出門外的惡夢中醒來，你如果有女兒，她男朋友給她兩個選擇，吃藥跟結束，請問你什麼感受，你憑什麼傷害我父母給我的身體？能感受一丁點你作為一個人的正常感情嗎？狼心狗肺，你真的是對自己的品性差而不自知啊」。

該女更形容周杰和她分手後，立刻無縫接軌找了另一個女人，「你對感情可真認真。真髒」，並爆料周杰根本沒有外傳的有錢，「聽朋友說你在人家那裡抵押貸款了？昨，億萬富翁也沒錢了」。對此，昨周杰正式回應，曬出截圖表示聽到朋友建議，只有周杰承認是同性戀才能洗刷清白，「好吧其實我是」，網友回：「你這個gay看起來有點鋼鐵直男」，周杰留言說：「討厭討厭討厭這麼明顯看不出來嗎」，另有人說：「大膽猜測，不會是有人想搞你吧」，周杰再回：「我是gay當然有人想搞」。