林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案揭開綠營網軍議題，其背後到底藏著何許人也？林秉樞到底是不是綠營網軍頭？全台各界民眾都相當關注。行政院長蘇貞昌、民進黨祕書長林錫耀都說，政府、民進黨沒錢養網軍，不過國民黨前立委孫大千對此提出質疑，問「那麼這些遍布在網路世界上的綠營網軍全部都是自帶便當的義勇軍嗎？」

針對綠營到底有沒有網軍一事，林錫耀日前表示「民進黨沒錢養網軍」，不過孫大千認為「這根本就是廢話！」並指出，民進黨就算是有錢也不可能老實申報用途就是為了養網軍，「更別說有納稅人的錢可以用，民進黨當然不用花自己的錢養網軍」。

除此之外，蘇貞昌日前也說過「政府沒錢養網軍」，孫大千同樣表示「這根本也就是廢話」，點出關鍵是「中華民國政府體制內本來就沒有網軍」，指控「民進黨正在利用國家預算幫自己培植網軍。這真是標準的『國家就是我家』的做法」。

孫大千表示，「民進黨政府每年數十億的網路建置以及政令宣導的預算究竟都花到哪裡去了？有哪些網路公司以及行銷公司得標？」想知道民進黨是否敢將所有資料上網公布，以昭公信，並說「這真是見鬼了！都沒有人出錢，那麼這些遍布在網路世界上的綠營網軍全部都是自帶便當的義勇軍嗎？」