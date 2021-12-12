萬隆變電站起火意外 變電所爆炸竄黑煙 雙北多處大停電

台電景隆街變電所爆炸出現火勢，竄出濃密黑煙，連救護車都趕到現場。(翻攝自PTT)

位於台北市景隆街的萬隆變電所驚傳爆炸，現場竄出火苗，有民眾在家中窗戶拍下情況，只見濃濃的黑煙直竄天際，更有人說，當時門窗劇烈晃動後，就瞬間停電。PTT及臉書上也有不少網友反應，「文山區剛剛電燈閃一下，1分鐘內全部停電」、「新店也停電了」、「板橋剛剛也閃一下」。

一名家住萬隆的吳太太說，變電所爆炸時家裡有感覺到很大的震動，也聞得到燒焦味。PTT上也有多名網友發文表示，剛剛新店電燈閃一下，1分鐘內全部停電，「現在哪些地區停電呢？」、「台北文山區停電，什麼情況？愛的能量不足了嗎？不夠發電？」、「今天是國家及地方公務員考試耶！怎麼可以跳電」。不少鄉民也留言回報，「中和停」、「木柵也停電」、「永和停」、「汐止有閃兩下」、「剛剛窗門劇烈晃動超大，就停電了，我在文山區」。

另外，IKEA新店店也在臉書發文指出，「停電了，大家也是嗎？」並表示開店時間會因停電的關係延後，最新消息會在臉書上公布。

據了解，萬隆變電所於9時42分不明原因起火、爆炸，導致新北市中和、永和、新店；台北市文山區，包括住家、賣場以及交通號誌均無法供電，現已恢復供電。消防車已於9時56分抵達現場，火勢仍在撲滅中，無人受困。

文山區景隆街變電所爆炸，火勢不小，天上都是黑煙。(讀者提供)

文山區景隆街變電所爆炸，黑煙瀰漫天空。(讀者提供)