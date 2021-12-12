北檢對「三中案」提起上訴，國民黨台北市議員王鴻薇痛批，北檢執意讓一位清白的前總統馬英九遊走法院，甘願淪為蔡政府的打手，是司法最糟糕的示範。

馬英九被控賤賣黨產「三中案」，台北地院一審判決馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等3人無罪；台北地檢署不服判決結果，10日提出9大理由，指一審判決證據法則矛盾，判決違背法令，向台灣高等法院提起上訴。

對此，王鴻薇今（12日）在臉書發文表示，台北地方法院判決馬總統無罪，判決書羅列至少20項無罪理由，北檢仍執意上訴，顯然就是要政治辦案到底，利用司法進行政治追殺。

王鴻薇指出，且台北地院對三中案的判決，既然前由特偵組查無不法簽結，後又經法院判決全無違法，馬英九的清白已經多次確認，北檢卻仍執意起訴及上訴。耗費了多少司法資源。針對北檢的政治追殺，王鴻薇痛批，到底還要多久？