台中葫蘆墩公園高達10公尺的「百萬耶誕樹」點燈，現場佈滿耶誕意象。（江啟臣服務處提供／王文吉台中傳真）

立委江啟臣（中）、豐圳里鄭文鑫里長與太熙建設攜手打造10公尺高的「百萬耶誕樹」。（江啟臣服務處提供／王文吉台中傳真）

豐村國小太鼓隊演出，場面熱鬧。（江啟臣服務處提供／王文吉台中傳真）

10公尺高的「百萬耶誕樹」照亮大豐原夜空。（江啟臣服務處提供／王文吉台中傳真）

為促進台中大豐原觀光發展並提升在地居民生活環境，立委江啟臣、豐圳里鄭文鑫里長與太熙建設王榮聖總經理攜手合作，於葫蘆墩公園第五區設立高達10公尺的「百萬耶誕樹」，昨晚舉辦點燈活動，現場佈滿耶誕意象，民眾紛紛拿起手機拍照，展期至明年1月20日。

江啟臣頭戴耶誕帽現身，吸引民眾合影，他表示，豐原是舊縣區的所在地，葫蘆墩公園不僅是過去的花博展區，也是在地居民、觀光休閒的重要據點；特別結合鄭里長與在地企業的力量，打造獨一無二的耶誕樹，讓鄉親不必舟車勞頓，就能感受到濃厚的耶誕氣氛。

主辦單位太熙建設總經理王榮聖指出，本著回饋地方、造福鄉里的初衷，想要將國外的聖誕氛圍帶回豐原，特別邀請江啟臣立委與鄭文鑫里長共同合作，希望藉由聖誕氣氛營造，照亮寒冷冬季的夜空。

豐圳里鄭文鑫里長表示，從爭取聖誕樹到舉辦點燈活動，除了感謝王總經理、江啟臣立委的協助，過程中也有賴王朝坤議員居中協調，才能成就這樁好事，也希望公所未來能在此舉辦更多活動，讓最美麗的聖誕樹繼續綻放光芒。

本次活動也邀請豐村國小太鼓隊、樂峰樂團、木瓜薩克斯風等在地團體到場演出，更有在地鄉親響應活動，特地提供300份耶誕造型小點心給現場民眾。江啟臣感謝各界人士共襄盛舉，歡慶即將到來的聖誕節。