蕭邦（CHOPARD）在年終節慶佳節推出快樂雪花Happy Snowflakes腕錶，以Happy Sport腕錶舞動鑽石的經典特色，打造會舞動的雪花鑽石，雪花鑽石在表盤上曼妙舞動，就像是雪花由天緩緩飄落一般的浪漫，再加上銀色緞紋或淡藍色珍珠表盤，以及鑲滿鑽石的表圈，重現冬季雪景之美。

Happy Snowflakes腕錶有多種款式，一款為銀色緞面表盤，有表圈鑲鑽與拋光兩種選擇，另一款則是藍色珍珠母貝表盤、表圈鑲鑽的頂級奢華版，搭載蕭邦09.01-C型自動上鍊機芯，提供42小時動力儲存。

蕭邦推薦Happy Snowflakes快樂雪花腕錶，淡藍色珍珠母貝上的雪花鑽石舞動，65萬1000元。（CHOPARD提供）
蕭邦推薦Happy Snowflakes快樂雪花腕錶，淡藍色珍珠母貝上的雪花鑽石舞動，65萬1000元。（CHOPARD提供）

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