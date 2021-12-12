高雄捷運後驛站公車候車亭換裝啟用，整體造型煥然一新。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

候車亭內還有大型LCD公車動態資訊顯示設備，讓候車民眾可即時獲取公車到站訊息。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

高雄捷運後驛站1號及2號出口公車候車亭有8條公車路線，由於站體設施老舊、規模小，無法讓候車民眾遮風避雨，交通局爭取改建成具都市時尚感流線造型的大型候車亭，候車民眾不僅可看公車動態資訊，連手機都可充電，違停等區也會發出警示，改裝啟用的候車亭為後驛區注入一股城市新風貌。

高市交通局表示，捷運後驛站1號及2號出口旁公車站位於博愛一路和察哈爾街口，鄰近高雄火車站、高雄醫學大學附設醫院、商業及住宅密集區，往來行經的公車共有8條路線，候車民眾眾多且設有4站公共自行車Youbike2.0租賃站，為高雄市高運量公車站點之一。

由於原有候車亭使用多年，站體設施老舊且規模較小，已無法容納大量候車民眾遮風避雨。交通局考量大型候車亭不單是純粹的候車空間，更是乘客體驗城市街道美感的裝置藝術，於是爭取改建後，以「時尚」、「觀光」、「科技」、「舒適」等4大理念進行站體的改裝設計。

交通局表示，換新裝的候車亭整體外觀採簡潔俐落造型，勾勒出都市特有的時尚感，且夜間利用投光燈、地底崁燈及屋頂流線型的燈帶，營造空間視覺美感，屋頂呼應後驛商圈「彩繪天空傘」，站體背板則崁入大片強化玻璃，以噴砂方式呈現高雄市主要觀光景點，預料將會成為拍照打卡新熱點。

除候車亭整體造型煥然一新外，候車亭內還有大型LCD公車動態資訊顯示設備，讓候車民眾可即時獲取公車到站訊息，亭內設置科技執法設備，對於汽機車違停公車停靠區有警示作用，以維護民眾上下車安全，也提供手機充電設備，創造寬敞候車空間及候車環境品質，可望成為後驛地區新特色地標。