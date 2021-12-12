建設局長陳大田歡迎民眾、社區、企業、商家及各機關團體提出申請，共同打造台中耀眼街景。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

建設局長陳大田歡迎民眾、社區、企業、商家及各機關團體提出申請，共同打造台中耀眼街景。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府邀您一起「點亮台中夜美麗」！為迎接聖誕節及農曆春節，營造年節氛圍，12日起至明年2月28日止，台中市行道樹可懸掛燈飾並免收規費，懸掛期最長1個月，到期後可重新申請；建設局長陳大田歡迎民眾、社區、企業、商家及各機關團體提出申請，共同打造台中耀眼街景。

陳大田指出，依據「台中市公園及行道樹管理自治條例」第21、22條規定，申請行道樹懸掛燈飾，應繳納每株5000元保證金及2000元使用規費。為與市民朋友一起亮眼台中街頭，今年從耶誕節前1個月即開放行道樹懸掛燈飾，經審核同意者，期間免收使用規費。

陳大田表示，市府仍需酌收每株5000元保證金，欲懸掛聖誕燈飾可上台中市政府建設局官網下載「行道樹懸掛燈飾申請表格單」依規申請。

陳大田說，建設局持續點亮台中，除推動「爭妍SHOW艷」計畫，於台中12處亮點公園及重要路口設置主題造型燈飾外，佳節期間行道樹加上燈飾點綴，讓街道看來更繽紛、活潑，結合民間力量，透過不同團體的創意，一起妝點出最具特色的聖誕與新年氛圍。

建設局強調，懸掛燈飾期間電力供應由申請人負責，請確保所有與電力供應相關設備的公共安全，並對行道樹、景觀及交通等無不良影響。燈飾懸掛期間，也應派專人巡查、管理及維護；懸掛燈飾拆除完畢後，檢附燈飾拆除前、後照片，完成後申請退還保證金。