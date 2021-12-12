中研院前研究助理日前染疫，使台灣連續35天的本土零確診破功，指揮中心昨（11）日指出，P3實驗室裡的桌子、門把到處都是Delta病毒，不排除是環境感染。對此，「宅神」朱學恒直呼，「這比Omicron病毒還要恐怖很多倍啊」。

中研院前研究助理（案16816）確診，一度傳出可能是被實驗鼠咬傷導致感染。個案基因定序出爐，確認為Delta變異病毒株，與她當時操作的Alpha老鼠不同。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日指出，該實驗室內包括桌面、門把都有驗出病毒。朱學恒今（12）日在臉書表示，過了這麼多天，P3實驗室還可以外洩病毒到桌面、門把都拿得到的程度，「這比Omicron病毒還要恐怖很多倍啊」。他並質疑，「高危險實驗室的管理這麼鬆散，甚麼都會外洩還談甚麼邊境管制啦」。

（圖／摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

至於病毒是怎麼外洩到實驗室桌子、門把上，台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰昨在臉書指出，P3實驗室是台灣最高等級的研究室之一，裡面全部都是負壓，實驗人員要穿防護衣；而這次P3實驗室女研究助理染疫，發現實驗室中到處都是Delta病毒，問題不會只是個人感染沒注意而已，看起來連防護衣的穿著SOP也出了問題，因此病毒才能到實驗環境當中。

對於SOP問題，陳時中則表示，各種實驗室都有精確的指引在，現在要做的是確認有無確實遵照SOP，若有問題就需要修訂得更安全，若沒有就需要了解其中的原因、困難和教育訓練問題，這幾天會儘速釐清。中研院院長廖俊智則說，要查的是SOP是否有被遵循，初步看來這方面仍有疑慮。