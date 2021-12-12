宇舶表（HUBLOT）為迎接年終派對的歡樂季節，主打充滿節慶喜氣的Big Bang One Click皇金鑽表，各種色彩濃郁亮彩表帶，可透過獨家「One Click」單鍵快拆表帶裝置，搭配身上的裝秎或派對主題隨意替換各款顏色和材質表帶，打造聚焦亮眼的派對造型。
如歌手蔡詩芸在新專輯慶功宴中，就以緞面綠洋裝搭配Big Bang One Click皇金鑽表，營造反差感的時尚色系。名模王心恬也以性感黑色V領服裝，配戴亮面藍色皮革表帶的表款，營造神秘自信的魅惑優雅風格。
宇舶表（HUBLOT）為迎接年終派對的歡樂季節，主打充滿節慶喜氣的Big Bang One Click皇金鑽表，各種色彩濃郁亮彩表帶，可透過獨家「One Click」單鍵快拆表帶裝置，搭配身上的裝秎或派對主題隨意替換各款顏色和材質表帶，打造聚焦亮眼的派對造型。
如歌手蔡詩芸在新專輯慶功宴中，就以緞面綠洋裝搭配Big Bang One Click皇金鑽表，營造反差感的時尚色系。名模王心恬也以性感黑色V領服裝，配戴亮面藍色皮革表帶的表款，營造神秘自信的魅惑優雅風格。
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