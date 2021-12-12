寶格麗在冬季精選充滿節慶喜氣的腕錶，並邀請國際名模Vittoria Ceretti與Blesnya Minher拍攝冬季廣告，以寶格麗品牌LOGO結合品牌經典康多提 (Condotti)八芒星、流星飛越天空的美景，沉浸在冬季佳節的氛圍裡。

寶格麗Serpenti Tubogas腕錶，41萬5100元。（BVLGARI提供）

節慶推薦腕錶以經典的金銀色系為主，女表包括Serpenti Tubogas、Serpenti Seduttori精鋼與玫瑰金腕錶，男表則主打時下最夯的Aluminium系列鋁合金計時碼表、Octo Finissimo超薄緞面拋光精鋼自動腕錶等。