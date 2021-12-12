文山區變電所驚傳爆炸黑煙狂竄 雙北多處大停電

台電文山區景隆街變電所上午9點42分爆炸，導致文山區、新店區等雙北地區停電，民眾哀號，對此台電表示，台北一次變電所因設備故障起火，造成兩供電系統停電，使北市木柵與新北市新店等部分地區逾30萬戶停電，台電已立即派員積極處理中。

北市文山區景隆街的台電變電所發生爆炸，雙北逾30萬戶停電，停電後文山區一間水族館老闆，趕緊用手電筒察看店裡的魚是否有受到影響。（趙雙傑攝）

市文山區羅斯福路5段的萬隆變電站上午9點42分爆炸，警消在上午9點56獲報後，立即派出消防車馳援，更有民眾聽到爆炸聲，現場冒出黑煙，警消到場了解後確定無人受困。警消到場了解後確定無人受困，上午10點26分撲滅火勢。警消共計出動消防車20輛、救護車2輛、人員57名。據了解，該變電所底下有1萬公升的油。

針對今(12)日雙北部分地區發生停電，台電表示，上午9時42分台北一次變電所發生設備故障起火，造成該所161kV系統及69kV供電系統停電，導致北市木柵與新北市新店等部分地區停電，台電已立即派員積極處理中。

此次變電所爆炸受影響的區域包括新北市中和、永和、新店，台北市文山區，包括住家、賣場以及交通號誌均無法供電，現已恢復供電。

北市文山區景隆街的台電變電所發生爆炸，台北文山區、新北新店區逾30萬戶停電，位在文山區的便利商家也因為停電無法營業。（趙雙傑攝）