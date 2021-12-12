國家森林救火隊攀附岩壁，深入火場救火。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

國家森林救火隊確實澆灌熱源進行殘火整理。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

中橫便道17k登仙溪路段上邊坡火燒山，燃燒面積估0.1公頃。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

中橫便道17k登仙溪路段上邊坡昨(11)日下午發生火燒山，因夜間無法救火且邊坡有落石情形，今早上7時班次不放行。東勢林管處出動多名人力強往搶救，今(12)日早10點回報火勢控制，現場已無火煙，燃燒面積估0.1公頃，谷關工務段已派員巡檢路況，預計今日中午12時班次將會放行。

昨日中橫便道火燒山經公路保全發現後，緊急通知消防局及相關單位前往滅火，為避免影響搶災及考量用路安全，中橫便道下午4點30分及晚間6點貨車通行班次取消放行。

東勢林區管理處接獲通報，確認為國有林八仙山事業區第86林班，立即啟動森林火災搶救機制，集結51名森林護管員前往火場搶救。由於夜間視線不佳，且邊坡陡峭有落石情形，考量安全，暫停夜間救火，今日一早再度進場救火，而中橫便道早班7時班次維持不開放。

東勢林區管理處指出，火場位置位於中橫便道17.2k上邊坡處，現場林相為針闊葉混合林。於今日清晨6時30分林管處人員再度趕赴火場處理，並經空拍確認無煙點，於上午10時火場獲報控制，燃燒面積估0.1公頃，為求慎重，人員分組繞行火場，確實澆灌熱源進行殘火整理。

東勢林區管理處初步研判疑似鄰近工程施工不慎導致起火，已請保七總隊第五大隊東勢分隊現場蒐證及台中市政府消防局第二大隊進行火場鑑識，進一步蒐證確認，呼籲民眾注意用火，共同維護珍貴山林資源。

谷關工務段也呼籲，入冬後天氣乾燥，稍有不慎，山林極易發生火勢，尤以近期已發生多起無預警山林大火，請用路人至山區遊玩，切勿任意焚火或丟棄煙蒂，共同維護山林生態。

谷關工務段重申，中橫便道自駕通行對象僅限原可通行中橫便道之5種對象（梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行）。遊客僅能搭豐原客運865號公車，往返谷關及梨山，因便道落石風險甚高，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路。

中橫便道17k登仙溪路段上邊坡火燒山已獲控制，谷關工務段將恢復原班次放行。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）