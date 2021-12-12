日本男子天團「嵐」（ARASHI）於去年底宣布單飛不解散後，成員們開始各自發展持續活躍日本演藝圈，而在節目主持及新聞播報表現亮眼的櫻井翔，也仍然在主持界發光發熱，但採訪過程一向進退得宜的他，近日卻表現失常，在採訪二戰老兵時竟瞎問對方「殺人的感覺」，引起日本網友砲轟。

櫻井翔在本月6日所播出的訪談性綜藝節目《news zero》中，採訪了一位曾在二戰時擔任飛行員的103歲老兵吉岡政光，當時的他曾奉命炸毀美軍基地珍珠港，並對著美軍的艦隊投下魚雷。而櫻井翔先是詢問老兵「頭下魚雷時是什麼感覺」，老兵當下則立即回覆「因為魚雷有命中目標，因此感覺到安心」。

接著櫻井翔又詢問老兵「雖然在戰爭的過程當中很多事情都是沒辦法控制的，但當時對於自己殺了美兵有什麼樣的感覺呢？」犀利的問題讓老兵吉岡政光沉默了幾秒，思考了一會才說明，「我當時是收到了『擊沉戰艦與航空母艦』的命令，不是『殺人』。」雖然他知道戰艦上有很多條人命，但在戰爭當中，他只能在危及的狀況下聽從長官的命令。

而這段採訪影片播出後，立即引發爭議，日本網友忍不住砲轟櫻井翔，認為他提出的問題十分不恰當，也十分不尊重被採訪者，紛紛上網留言「問這什麼蠢問題」、「怎麼會問這種問題，有夠沒腦的」、「用一生反省自己的過失吧」、「果然是住在溫室裡的偶像」、「好不舒服的問題」，但也有網友跳出來緩頰認為，這應該是節目提出的採訪角本，櫻井翔只是照角本訪問，仍止不住大眾的怒火。