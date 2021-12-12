行政院長蘇貞昌昨日表示，5倍券的成效讓人自豪，全台不分年齡都有，比買票還穩。民眾黨立委張其祿今日指出，「發放5倍券的問題一大堆，還不如普發現金，但蘇貞昌就是很會用喪事喜辦的手法做大內宣，總之審計部屆時也會對5倍券政策提出報告，到時候就知道」。

張其祿說，蘇貞昌的說法聽起來非常奇怪，竟然拿國家政策跟買票相提並論，是很詭異的類比，讓人覺得，行政院彷彿是拿行政資源去買票，而非真的為振興紓困。

張其祿表示，不管行政院是發券或是採其他方式，經過蘇貞昌一說，好像都變成執政黨在濫用行政資源，討好選民，或許是蘇不小心洩露心裡話，當初發券的打算，就是想用行政資源買票，此舉不宜也不恰當。

針對蘇貞昌說，現在已經有2295萬人領5倍券，幾乎人人都已經領券，張其祿指出，當初討論時，民眾黨一直主張發現金，若採這種作法，根本連漏都不會漏掉。

張其祿說，況且5倍券發放，不但行政成本花幾十億，數位綁定也不好用，民眾要退綁定還不能退，不但擾民且多此一舉，效果也沒有蘇貞昌說的那麼好，大家也沒有更方便，不如直接發現金，更加普惠大眾。

張其祿表示，5倍券的問題跟之前發的3倍券的問題一樣多，但蘇貞昌就是很會用這種喪事喜辦的手法去做大內宣。不管如何，審計部的報告總會出爐，到時候就水落石出。