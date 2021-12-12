39歲「國光女神」lala蘇心甯擁有魔鬼身材，自然不做作獲得大批粉絲追隨，日前與綜藝天王吳宗憲「嘴對嘴」餵肉，當眾忘情伸舌模樣引發熱議；日前她與姐妹一同錄外景節目，沒想到晚上突然感到「胃扭轉」，趕緊送醫檢查才知是「急性腸胃型病毒」，無奈表示「要連吃白吐司3天，可惡啊...」。

蘇心甯在IG透露，本月9日和一群好姐妹錄外景節目，泡湯及美食讓她一整天心情超好，「一直處於微ㄎㄧㄤ狀態嗨嗨的」，從分享的照中能見到她穿著桃紅色開深泳裝，火辣雙球随著她微傾倒出驚人的視覺效果，由於蘇心甯穿著太火辣，讓玉兔在拍影片時也作勢欲襲蘇心甯雙球，而4女戲水的影片曝光後，粉絲留言「都是美女，水喔！」。而蘇心甯在分享文也寫下，自己生病了，「在吃晚餐吃時，突然感覺「胃扭轉」，玉兔（鄭如吟）見狀趕緊買胃脹氣藥給她吃，但服用後情況不但沒有好轉，反而疼痛加劇，趕緊到附近診所就醫。」

蘇心甯痛到根本難以走路，在朋友的幫助下終於看到醫生，經過醫師診斷檢查，胃痛其實是急性腸胃型病毒所致，蘇心甯說「難怪我痛到快暈倒」，她感謝好友和工作人員的照顧，但也無奈表示「要連吃白吐司3天，可惡啊...」

蘇心甯昨(11)日再更新病況，在好友玉兔和亞亞照顧，按時吃藥並吃吐司控制飲食下，現在已來到第3天，身體病況已經好很多了，「我相信我就是一條活龍了。」

日前在節目《綜藝大熱門》中品嘗牛排，蘇心甯突然提議「憲哥餵我」，吳宗憲幽默哼歌「只有為（音同餵）你」，接著表示要跟LaLa分食一塊牛排：「一人一半。」只見蘇心甯一時之間咬不斷牛肉，憲哥直接湊近張嘴伸舌頭，將女方嘴中的肉咬下一半吃掉，掀起全場尖叫聲，國光女神話題不斷。