泰格豪雅（TAG Heuer）在耶誕佳節推出一系列活潑逗趣的形象廣告，代言人化身可愛卡通人物，與自己代言的腕錶趣味互動，十分可愛討喜，如傳奇人物史蒂芬麥昆（Steve McQueen）詮釋他曾在電影中佩戴的Monaco賽車腕錶，高爾夫女將大阪（土字邊）直美展示她代言的智能腕錶，美國天才衝浪手Kai Lenny詮釋Aquaracer Nightdiver夜潛者腕錶。

其中網球天后大坂直美佩戴專為高爾夫運動打造的智能腕錶，具備完整專業的高爾夫球功能，非常適合喜好高爾夫運動的球迷。