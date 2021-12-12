浪琴錶（Longines）在充滿佳節氛圍的季節，推薦巨擘Master系列月相男女對錶，具備全日曆、計時碼錶功能的月相男錶搭配淡棕色錶帶，月相女錶則搭配喜氣的豔紅色錶帶，錶盤都有月相功能和星空天象的設計細節，有著「千里共嬋娟」的意涵，更添情意。
其中Master巨擘系列全日曆月相計時碼錶，其複雜功能是浪琴錶製錶工藝的精緻展現，深受藏家與藝術愛好者喜愛，歲末犒賞自己或送禮的的首選。即日起至12月25日止，凡於浪琴錶直營消費滿5萬元，送溫馨小禮。
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