浪琴錶（Longines）在充滿佳節氛圍的季節，推薦巨擘Master系列月相男女對錶，具備全日曆、計時碼錶功能的月相男錶搭配淡棕色錶帶，月相女錶則搭配喜氣的豔紅色錶帶，錶盤都有月相功能和星空天象的設計細節，有著「千里共嬋娟」的意涵，更添情意。

浪琴表Master巨擘系列月相女表，9萬300元。（Longines提供）

其中Master巨擘系列全日曆月相計時碼錶，其複雜功能是浪琴錶製錶工藝的精緻展現，深受藏家與藝術愛好者喜愛，歲末犒賞自己或送禮的的首選。即日起至12月25日止，凡於浪琴錶直營消費滿5萬元，送溫馨小禮。