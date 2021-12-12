教育部明年起4年投入200億「中小學數位學習精進方案」，要達成「班班有網路，生生用平板」的目標。在11日一場座談會中，專家表示，200億過於偏硬體、輕軟體，應透過公私協力，共創對應108課綱的數位內容，才是有效的教育投資。

2021新課綱實施與教育協作論壇11日以「數位學習與教育公平」為主題，開場由均一教育平台基金會呂冠緯董事長以「同島一夢，共創未來」為題發表演講指出，教育部「4年200億」的中小學數位平台精進計畫，其中，4年編56億對應數位內容，需要關心這56億到底會怎麼花？到底怎樣共創？中央會補助地方嗎？公私可以協力嗎？雨露均霑，還是用在刀口上？

為何要公私協力共創？呂冠緯指出，台北市有一個共創酷課雲數位學習內容的前瞻作法，在MOU共識框架下，並沒有任何標案關係。當台北市走了共創之路，數據會說話，原本一支酷課雲1.0影片放3年只有100多次觀看，公私協力共創的酷課雲2.0一支影片只放一年有3萬多次觀看，酷課雲2.0預算跟原先只差10倍，產生成果的效率達到900倍，這就是有效的教育投資。

Google台灣前董事總經理簡立峰指出，200億是政府拋磚引玉，其實對應台灣2000萬人口來說200億很少，產業最需要的是生態系的健全，政府最重要的決策方向在於如何在營造生態系。

簡立峰認為，就算台灣國民義務教育人口有限，還是可以發展，正如使用電子商務的習慣剛開始使用率很低，有養成習慣，就會長期使用，同理可證，當學習者感受線上學習的好處也一樣，使用率增加，就可以支撐教育生態系。

「Hahow好學校」創辦人江前緯表示，200億經費集中140億主要配發行動載具，56億作為充實數位學習內容，政府平均一年大約投資10億在數位內容，是很不夠的，以「Hahow好學校」一個民營公司來說，明年就要投資2億在數位內容。

教育部長潘文忠指出，跨部會與部門的資源大過200億，家裡有平板的比比皆是，現階段的需要是以「人才投資」為概念，透過學校教學引動，使載具成為自主學習的利器，成就永續學習。

國發會副主委施克和表示，政府需要跨部門整合數位學習與雙語政策的綜效，牽涉到國家未來發展脈絡有關，國民英語與數位能力是未來國家人才政策的重點。其中，數位學習的脈絡，是生態系，透過產業把社會力滾動進來，不是只有政府挹注200億。