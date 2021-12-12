1218公投正式倒數一周，今(12)多位各界學者共同出面挺藻礁，學者表示，護藻礁公投是民主與科學的投票，也是驗收國家多年科學教育的時候，民眾應獨立思考，不要被政治人物牽著鼻子走。

因應蔡政府能源轉型，中油第三天然氣接收站位居要角，能源與藻礁生態的爭地也催生出「珍愛藻礁」公投案，距離公投倒數一周，已是最後衝刺的階段。

前行政院環境保護署署長、臺灣大學地質科學系兼任教授魏國彥表示， 桃園海岸的藻礁最早於7600年前開始形成，藻礁成長相當緩慢，每年可能只增加數厘米厚度而已，近年來觀塘工業區、大潭電廠開工、桃園地區工廠與民生排水造成水質汙染，以及港口疏浚工程等不斷對藻礁造成破壞，而藻礁最怕的就是泥沙掩埋與化學汙染。

魏國彥說，護藻礁公投是民主與科學的投票，國家實施這麼多年的科學教育，這次公投便是驗收成效的時候，「民眾不要被政治人物的話術帶走了，要有獨立思考的能力。」

前國研院海洋研究中心主任、成功大學水利及海洋工程系名譽教授高家俊指出，沿岸流受突堤效應影響在淺水藻礁區大幅減弱，藻礁區的海洋環境受大型海洋工程之影響必然改變，未經研究前驟然斷言藻礁沒有影響，不是理性的作法。

台大公共衛生學系張弘潔教授指出，全球致力於永續發展，而現在的發展應顧及未來世代的環境資源，尤其藻類的固碳效果對減緩氣候變遷很重要，對藻礁的破壞其實就是對未來世代的剝奪。

中研院歐美研究所副研究員盧倩儀表示，天然氣是早該被淘汰的化石燃料，卻不斷被擦脂抹粉說成是橋接能源、過渡能源，甚至潔淨能源，原因就是天然氣業者要在氣候緊急狀態下銷售骯髒的天然氣，因此想出了這樣的行銷手段，而這種禁不起科學檢驗的公關廣告詞竟然變成台灣能源政策的依據。

盧倩儀說，從藻礁公投整個過程看到國家的氣候能源政策空泛而脆弱，天然氣到底有沒有這麼可怕當然還應該繼續討論，但這不可以是在藻礁先被犧牲的情況下繼續討論。