運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬豬、蛇、猴、羊、狗的人在農曆年前婚運很強，有機會在最後時刻順利完婚，就算是單身的人也可能遇到一個心動的優質對象，與對方閃婚。

▍第五名：生肖豬

屬豬人過年前會有想結婚的慾望，透過長輩介紹或是相親，有機會遇到一個同樣渴求婚姻和穩定愛情的人，只要彼此有共識，下半年有很大的機率互許終生。有伴侶的屬豬人，在與對方磨合了一段時間後，對彼此已經有許多的了解，農曆年前你覺得自己已經準備好進入婚姻了，特別在年尾跨年的時候，你會做出一個對自己一生影響的重大決策，可能是結婚、也可能是已有身孕。其中農曆十月出生的屬豬人婚運特別旺。

▍第四名：生肖蛇

即日起到農曆新年前，屬蛇人要好好把握過年前這波姻緣運勢，由於屬蛇人今年原本就三合太歲，所以你的桃花運勢就比平時旺盛，這段期間特別有機會找到優質對象，或是讓自己順利步上紅毯。有伴侶的人，你的另一半可能正默默策劃著驚喜求婚，或兩人在認真溝通後達成共識，在年底火速登記。單身的人會迎向旺桃花，請好好把握追求者，如果對方誠懇老實，就可以考慮閃婚。其中農曆四月出生的屬蛇人婚運特別旺。

▍第三名：生肖猴

從現在開始一路到農曆新年前，屬猴人很容易在旅遊或出差的時候遇見真愛，更不排除彼此在十天、半個月內就閃婚的可能。驛馬星帶給你的這份愛情能量令你魅力大增，追求者一波一波的到來，即使你標準再高，也能如願從中挑選到心目中的理想型，兩人以結婚為前提交往，大有機會在農曆年前就互許終身，用新身份開啟新的一年。有伴者只要繼續堅定信念，最後身邊的所有人都會祝福你們。其中農曆七月出生的屬猴人婚運特別旺。

▍第二名：生肖羊

屬羊人從現在開始，即將揮別過去千奇百怪的爛桃花，這次迎接你的是一段甜蜜可靠、讓你有充足安全感的愛情。年底到農曆年前，你將碰見完美符合結婚條件的對象，他對人生有充分規劃，也很有企圖心，最重要的是他始終把你放在心上，凡事以你為第一優先，讓你在他面前可以不必委曲求全。這樣的包容體貼很快就會讓你動心，而他也極可能會趕在農曆年前就向你求婚，你們很快就能步入紅毯。其中農曆六月出生的屬羊人婚運特別旺。

▍第一名：生肖狗

今年年底屬狗人的桃花、姻緣運勢非常旺，因此現在開始一直到農曆年前，感情上會大有進展，甚至會論及婚嫁。單身的人特別有機會在聚會或是人多的場合中，遇到一個外表、條件都很優異的對象。建議你在2022新年前，可以多出席朋友、同事、家人的活動，有機會在聚會場合與異性一見鍾情。而有伴侶的人，農曆年前你會萌生想定下來的念頭，可以安排和另一半拜訪雙方的父母，能夠順利的把彼此定下來。其中農曆九月出生的屬狗人婚運特別旺。

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