美國財政部以所謂「侵犯人權」為由，10日宣布將中國、俄羅斯、朝鮮、緬甸、孟加拉5個國家的共15名個人及10個實體列入美國財政部海外資產控制辦公室的制裁名單，其中有包括3名中國公民及多家中企。此外美國財政部還將中國商湯科技公司列入所謂「涉軍企業名單」，實施投資限制。

與此同時，據《華爾街日報》報導，美國尋求阻止中國最大的晶片製造商中芯國際購買美國的晶片製造工具。

商湯科技準備在香港證交所掛牌IPO上市，按美國相關政策，一旦被列入該名單，則美國投資者將不能在市場上交易商湯科技股票，此舉可能使商湯科技本月的香港首次公開募股（IPO）計畫複雜化，因為商湯科技的股東名單中有來自美國的投資者。

這是商湯科技第二次遭受美國打壓。2019年10月，美國商務部曾以所謂「人權」為由把商湯科技加入「實體清單」。當時與商湯科技一起被加入「實體清單」的中企還有大華科技、海康威視、科大訊飛、曠視科技等，這些企業面臨著來自美國的出口管制，即在沒有美國商務部許可的情況下，美國特定商品、技術或服務不得提供給這些企業。

另外，還有知情人士稱，美國官員計畫在本月討論國防部的一項提議，以堵住允許另一家中國企業中芯國際購買美國關鍵技術的監管漏洞。

美媒稱，儘管此前已被列入美國商務部的「實體清單」，但中芯國際一直能夠繼續購買美國工具來製造晶片。

知情人士透露的資訊還顯示，美國官員正在考慮于未來幾個月將更多中國科技公司列入商務部的「實體清單」和財政部的禁止美資投資名單。

不過，《華爾街日報》稱，雖然一些機構的官員力促對中國採取更強硬的做法，但美國商務部一些官員仍對其中部分計畫持反對意見，原因是他們認為這些計畫將損害美國公司的利益。