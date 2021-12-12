面對賽前驚傳庫茲馬觸發聯盟健康與安全協議停賽的巫師，爵士12日卻沒打算絲毫手軟，靠著當家射手米契爾轟下28分，戈貝爾也拿20分、11籃板，爵士以123比98痛宰地主巫師，悄悄拿下7連勝，目前仍居西區第3，卻跟並列西區龍頭的太陽與勇士僅剩2.5場勝差。

打完上半場，爵士還以50比51落後巫師，可是下半場完全就看爵士火力全開，特別是米契爾、波達諾維奇、懷塞德等人，轉眼幫助爵士擴大領先到20分以上，打到最後兩分鐘，巫師就告提前放棄，換下所有主力準備迎接主場敗仗來臨。

爵士除了米契爾與戈貝爾，懷塞德也替補拿下18分、14籃板，波達諾維奇16分，康利與克拉克生各有11分進帳，爵士目前拿下19勝7敗，已經領先排名西區第4的灰熊4場勝差，也跟並列西區龍頭的太陽與勇士之間越追越近了。

巫師直到賽前才確定庫茲馬無法出賽，接下來就等到他的新冠檢測結果是否真的陽性，可惜少了他的火力支援，巫師明顯只能依賴畢爾一人苦撐，畢爾今天攻下21分最高，加福德14分、11籃板，奈托13分，不過波普全場投5中0，得分竟然掛蛋。