1218公投正式倒數一周，今(12)多位各界學者共同出面挺藻礁，學者表示，公投是直接民權的展現，政府卻在這次公投違反行政中立，國家最高行政機關的行政院也在這次公投成為公然反方，顯見執政黨已背離了當年的黨外精神。

前行政院環境保護署副署長、臺灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥指出，面對這次中油三接工程，政府說詞有誤導民眾之嫌，由國際文獻看，保護區當然越大越好，但小型保護區也能扮演重要的生態功能或服務，不能以破壞面積大小來合理化開發行為，「政府承認0.4公頃被破壞，卻認為理所當然？」

邱文彥說，「不破壞藻礁」的說法已經不起檢驗，經濟部聲稱三接施工後柴山多杯孔珊瑚增加，主要是過去調查不夠，但是三接甫施工，怎能以「現況」推論「未來」？又稱三接蓋在岩石而不是藻礁上，但我們看到棧橋橋墩插入藻礁的照片證據，就知道藻礁受到的對待，政府似是而非的說詞明顯是在誤導民眾。

邱文彥說，《公民投票法》第一條開宗明義指出「依據憲法主權在民之原則，為確保國民直接民權之行使，特制定本法。」而《行政院組織法》第二條白紙黑字寫出「行政院行使憲法所賦予之職權。」理當行政中立的行政院怎麼會成為「當然反方」？當年黨外精神就是「民主」與「公道」，行政院不是專屬某政黨的行政院，這個黨已背離了當年的黨外精神。

前三接環評委員、中央研究院生物多樣性研究中心退休研究員劉小如表示，沒有人否定藻礁在地球上的特殊性與珍貴性，經濟部長與次長分別在智財法律領域學及土木工程有所專精，但兩位都不是海洋生態專家，台灣這片土地是民眾與未來世代生存的依據，社會大眾有權要求政府所有的規劃都遵守維持台灣永續性的前提，而不是只考慮便利性或局部的利益。