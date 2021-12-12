文山區變電所驚傳爆炸黑煙狂竄 雙北多處大停電

今日上午雙北多處大停電，不料現在信義區還傳出停水災情，不少網友在臉書社團《信義區三兩事》回報各區狀況，有網友指出，應該是受停電影響導致瞬間沒水，「沒通知要停水啊」、「1999和自來水處都佔線」、「一樓有加壓馬達的記得快關 以免空轉燒壞」。

對此有網友表示，因台電供電異常，自來水加壓站於09:40瞬間跳電，導致供水異常。

針對信義停水，北水處回應，受到上午變電所失火影響，目前已經陸續恢復供水。