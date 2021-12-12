歌手王敏以200元買下比熊的泳衣。（紅心字會提供）

（前排由左至右）嬍臻、子妮、筠婷、比熊、王敏、璨瑢，後排苡安、Zoyi、Chair、nINe 紀源、吉拿。（紅心字會提供）

年終歲末歡慶聖誕佳節之餘，數十位網紅、youtuber聯手做公益，集合比熊-陳又禎、嬍臻、子妮、筠婷、王敏、璨瑢、苡安、Zoyi、Chair、nINe 紀源、吉拿等人，一起捐出二手私藏小物義賣，幫助紅心字會弱勢家庭募集營養餐費，還貼心替弱勢小朋友準備聖誕禮物；而歌手卜星慧、藝人王郁熙（C bo）、徐芷奇（敲敲）還到場擔任志工，幫忙進場民眾量體溫、宣導戴好口罩，落實防疫。

比熊-陳又禎準備的義賣物品是媽媽送的圍巾以外，還有高中時期珍藏到現在的米老鼠手錶及國中時期所收藏的帽子，比熊說：「為了吸引買氣，今天是帶長輩出來，用微性感的方式吸引粉絲前來購買！」王敏當場還花200元買了比熊的泳衣，還有粉絲掏出千元大鈔，買下比熊的帽子，義賣共募得將近6萬元，全數幫助弱勢兒童，做為3餐餐費使用。

活動現場，眾網紅除了擺攤義賣，有衣服、背包、飾品配件、球鞋、泳衣、公仔等，還有人親手製作肉桂捲、戚風蛋糕及手沖咖啡；歌手筠婷也找來好友陳曦、愛玩樂樂團、壞男友樂團獻愛演唱，一連帶來數10首歌曲。

提到聖誕節，單身的比熊會去參加好友的婚禮見證愛情，也希望能在婚禮上遇到真命天子；比熊聖誕節也曾收過按摩棒類的情趣用品，最後尷尬的不知道該藏在哪裏，好怕被家人發現，而自己也玩過抽禮物送絲襪給朋友，還親自穿在身上後當場脫下送出。吉拿曾收到斗笠，紀源收到安全帽裡的衛生頭套，還有人收到鏟子、道路施工用的三角錐，最後還要扛著搭捷運回家；王敏也收過狗飼料，還被要求現場開禮物試吃。

主辦人筠婷表示；因為疫情，許多活動取消，大家就決定一起聚集在一起辦公益活動，雖然演藝工作正面臨嚴冬，但我們還是可以一起取暖、送暖，把愛分享給有希望的人。比熊說：今年的總收入大概是30萬元，比起去年少了6位數，最高連續4個月完全是零收入，原本合作的剪接師也因為無法付薪水而暫停，但最近已經開始恢復工作。