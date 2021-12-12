空拍畫面顯示肯塔基州鮑林格陵市（Bowling Green）幾乎被龍捲風夷為平地。

超過30起龍捲風10日深夜侵襲美國中部6州，至今至少造成84人死亡，白天的空拍畫面顯示，重災區肯塔基州的鮑林格陵市（Bowling Green）幾乎被夷為平地，放眼望去數不盡的房屋全毀，數木連根拔起、電線桿倒塌，當地居民表示，以為來到「戰場」，美國媒體形容，鮑林格陵市被「徹底毀滅」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，至少30起龍捲風10日深夜起侵襲阿肯色州、伊利諾州、密蘇里州、田納西州、肯塔基州、密西西比州等中部6州，至今至少造成84人死亡，當中重災區肯塔基州至少70人喪命，州長預估死亡人數恐破百。

龍捲風摧毀美國肯塔基州的鮑林格陵市（Bowling Green），當地居民查看被毀掉的房子。（圖／美聯社）

天亮後各地慘重災情頻傳，綜合國家廣播公司新聞網（NBC News）、肯塔基州地方電視台WHAS-TV報導，空拍畫面顯示，肯塔基州鮑林格陵市一片狼藉，數十座房屋嚴重毀損或完全被摧毀，地面上有數不清的電線桿倒地，樹木連根拔起、車輛翻覆，WHAS-TV形容，鮑林格陵市已被「徹底毀滅」。

居住在郊外的50歲居民金恩（Angie Jaggers Keen）在龍捲風過後來到鎮上確認家人安危，她說自己從沒看過真正的戰場，但她所見之處看起來就像一座戰場。

攝影師克萊門特（Brandon Clement）也分享自己拍攝的肯塔基州梅菲爾德鎮（Mayfield）慘況，形容景象相當「可怕」。龍捲風摧毀梅菲爾德鎮一座蠟燭工廠，風暴侵襲時廠內約有110名員工，州長貝希爾（Andy Beshear）指出，至今只救出約40人，他預估罹難人數恐破百。

龍捲風侵襲美國中西部6州，空拍畫面顯示小鎮幾乎被摧毀。