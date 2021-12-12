跨性別游泳選手莉亞湯瑪斯（Lia Thomas）上個月刷新了美國賓州大學的女子賽事多項紀錄，雖然被一些媒體傳為美談，然而近日有一位該校的匿名女學生對《OutKick》爆料，表示女子游泳隊的成員很不爽湯瑪斯，只是沒人敢說。她擔憂自己如果公開出來反對跨性別參賽，會影響到她畢業後的求職，所以選擇匿名。她是第2位匿名反對的女學生。

莉亞湯瑪斯先前是男子游泳校隊，實力大概在全常春藤盟校的第二隊，她轉到女子項目之後打破賓州大學女子游泳200公尺、500公尺自由式紀錄，在1650公尺自由式決賽她領先第2名的女學生多達38秒。

匿名女學生也是游泳隊成員：「隊上幾乎所有人都向教練抱怨過（跨性別參賽），我認為大家心裡都知道這種事情不對，但我們的教練貪圖贏得比賽。大家表面上幫莉亞加油歡呼，但都是假裝的。」「如果以後我有女兒要參加大學體育，她碰上的對手可能都是自稱女人的男人。」

美國大學聯賽規定，男跨女的選手至少須以1年時間將睪酮壓制到女性標準。莉亞湯姆斯有機會在2021-22賽季挑戰偉大的奧運金牌女將富蘭克林（Missy Franklin）、蕾德基（Katie Ledecky）留下的紀錄。

莉亞湯瑪斯在男人時期的200公尺自由式最佳成績，距離富蘭克林的大學紀錄只輸0.21秒，湯瑪斯在500公尺、1650公尺自由式的最佳成績都足以打破蕾德基的紀錄。

《OutKick》分析比較可行的方案是把睪酮壓制延長到2年，他們引用《英國運動醫學雜誌》的數據，跨性別女選手比一般女選手的伏地挺身多31%、仰臥起坐多15%，中距離跑步快21%。經過兩年荷爾蒙治療，跨性別選手在伏地挺身與仰臥起坐的優勢消失，只剩中距離跑步快12%。