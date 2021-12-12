文山區景隆街變電所爆炸，消防局接獲24起受困電梯報案。 (讀者提供)

台電景隆街變電所發生爆炸，雙北多處停電。(翻攝自PTT)

台電景隆街變電所發生爆炸，雙北多處停電。(翻攝自PTT)

文山區變電所驚傳爆炸黑煙狂竄 雙北多處大停電

今（12）日上午9時40分許，台北市文山區、新北市新店區突然無預警停電，據悉是因為位於文山區景隆街的台電變電站，於上午9時56分起火爆炸，導致部分地區停電，據了解，經台電緊急搶修後，上午10時15分停電區域皆已復電。新北消防局共接獲24起電梯受困案，其中17件已解除狀況，剩餘7件陸續處理中，以上案件無人受傷送醫。

市文山區羅斯福路5段的萬隆變電站，上午9點56發生變電箱起火意外，警消獲報後，立即派出消防車馳援，更有民眾聽到爆炸聲，現場冒出黑煙，警消到場了解後確定無人受困。

有網友在PTT發文表示，「乾，台北文山區停電，什麼情況？愛的能量不足了嗎？不夠發電？」不過10分鐘後文山區已復電。許多網友紛紛回應「永和頂溪停電」、「刷牙刷到一半QQ」、「新店停電+1」、「中和也停電」、「永和雙和里停電」、「我以為是我的錯覺，廁所瞬間全黑」、「中和，南勢角這也停電」、「萬隆有聽到轟隆的一聲，超大」、「景美停電」、「變電所爆炸，剛路上親眼目睹」、「新店大停電，交通號至也完全沒反應，塞車中」。