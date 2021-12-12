41歲辣媽張柏芝與謝霆鋒離婚後，獨自扛下照顧兩個兒子Lucas和Quintus重擔，前年她三度當媽，無預警生下小兒子Marcus，但孩子生父保密。今年初她大動作復出上實境秀，忽胖忽瘦的身材引來外界質疑是否懷第4胎，但她已否認。最近她曬出一支和兒子運動的影片，無PS的短片似乎出賣她真實身材全貌，雖然四肢纖細，但某些角度看來手臂仍有些小贅肉，胸前的深溝也相當吸睛。

張柏芝先前將重心放在家庭和照顧兒子，今年初她參加《乘風破浪的姐姐2》高調復出，與前情敵王菲好友那英的互動及張柏芝的舞姿都成為話題，先前她透露在北京和上海都擁有價值上億的豪宅，年初走紅後又有3項代言和7支廣告找上門，加上其他綜藝節目的通告費，今年光是前半年收入就高達2億台幣。

張柏芝曬跟兒子運動影片，真實手臂狀態現形。（圖／翻攝自cecilia_pakchi_cheung IG）

除了代言工作外，張柏芝也轉戰當起賣貨直播主，上月港媒報導，張柏芝在直播時出包，賣化妝套組時將商品價格說錯，導致廠商損失至少5萬人民幣（約21萬台幣），但張柏芝很阿莎力，喊話自己會貼錢，豁出去說：「我話都說出去了，就按這個價格賣，如果不夠的，我自己補！」

昨晚張柏芝在IG分享和兒子運動打球的影片，寫下：「一定要保持年輕，能夠跟上他們年輕的節奏」，並表示最開心的是自己都41歲了，打球還是比兒子厲害，而影片中可見她戴著鴨舌帽，穿著低胸灰色小背心，雙手交疊拍球時，事業線相當明顯，手背的蝴蝶袖也見客，但對於發福，張柏芝一向十分正能量表示是因為年紀大新陳代謝變差，「我更在意自己是否笑得真實、活得自在」。