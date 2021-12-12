文山區變電所驚傳爆炸黑煙狂竄 雙北多處大停電

台北市文山區景隆街變電所上午9點42分發生爆炸，導致雙北多處地區出現跳電、停電的情況，國民黨立委洪孟楷就表示有收到影片，現場令人怵目驚心，並說「執政黨政府的責任就是要給人民安居樂業、安心生活的環境，這才是人民真正想要的！」

文山變電所起火爆炸造成雙北多處跳電、停電，不少地方的民眾連生活用水也遭到影響，洪孟楷在臉書貼出變電所起火燃燒的狀況，指出現場令人怵目驚心，而台電一年來大小零星故障頻傳，兩週前也才林口區近五千戶跳電，安檢確實有檢討加強的必要。

「重啟核四」公投領銜人黃士修也在臉書表示，台灣因為關掉一半核電而缺電，台電頻繁降壓甚至降頻供電，今年甚至連秋冬季都偷偷降壓，情況已經非常危險，強調「如果核四公投不過，核二三也保不住，台灣進入非核家園，國安危機就會成為常態！」

對此，台電表示，台北一次變電所因設備故障起火，造成兩供電系統停電，使北市木柵與新北市新店等部分地區停電，已立即派員積極處理中。據了解，該變電所底下有1萬公升的油，消防防人員已趕到現場搶救，目前火勢已撲滅。