百度宣布將於12月27日發布元宇宙產品、一款全新社交APP「希壤」，同期的百度AI開發者大會將在希壤APP舉辦。這是大陸國內首次在元宇宙中舉辦的大會，可同時容納10萬人同屏互動。

百度副總裁、希壤負責人馬傑表示，目前元宇宙尚處於非常初期的產業探索階段，其發展是循序漸進的，將由整個社區花費很長時間來共同構建並成熟。

百度在蘋果應用商店內上線了一款名為「希壤」的全新社交App。用戶可以透過創建虛擬身份，在虛擬世界中與好友進行互動。

2021百度Create大會敲定12月27日舉行。有別於往，此次的大會取消線下會場，全程元宇宙直播，在百度的希壤裡面直播。

百度從2016年開始布局VR。目前百度元宇宙相關的產品、技術積累，主要集中在AI、雲計算和VR領域。百度VR社區（公測版）於2016年5月31日正式上線，是百度推出的全新媒體。當時百度目標定位打造中國區第一VR媒體社區，專注服務於VR使用者與VR行業，通過聚合內容服務使用者，打造最具人氣VR社區。百度VR社區面對不同的群體已提供了不同的服務。